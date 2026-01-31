শনিবার, ৩১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩১, ২০২৬ ৮:২৫ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের অংশগ্রহণে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টার প্যারেডে কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। এ সময় তিনি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্ন আউটের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

প্যারেড পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় উত্তম পোশাক পরিধান, নিয়মিত প্যারেড অনুশীলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ও পেশাদার আচরণের বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আতিকুল হক।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসানসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বাদিয়াপাড়া-মহব্বতপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা

গাংনীতে ট্রলির চাপায় পথচারি নিহত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

গহরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলী মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয়...

মুজিবনগরে বিএনপি কার্যালয়ের পাশে ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার,...

মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির গণসংযোগ ও মতবিনিময়