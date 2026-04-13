মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় পরিদর্শন করলেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীরা

মেহেরপুর নিউজ:
জেলা সংযুক্তি কার্যক্রমের আওতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৮ জন প্রশিক্ষণার্থী মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য পরিদর্শন করছেন। এরই অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পৌঁছালে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় তাদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।
পরিদর্শনের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম, সাফল্য ও কার্যপ্রণালি নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এ সময় জেলা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিলেন।