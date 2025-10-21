মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক (নরমাল) প্রসবের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া এক কন্যা শিশুর মাকে উপহার ও জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসক মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মা মনিকা বেগমের হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী তুলে দেন। মনিকা সদর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের আরিফুজ্জামানের স্ত্রী। সকালে মনিকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন।

খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মা ও শিশুকে শুভেচ্ছা জানান এবং সঙ্গে সঙ্গেই নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যে মায়ের স্বাভাবিক প্রসব (নরমাল ডেলিভারি) হবে, তাদের পুরস্কৃত করা হবে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত

মুজিবনগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুরে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে হিজলবাড়িয়া একাদশের জয়