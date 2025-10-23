বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৩, ২০২৫ ৭:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বারাদী ভূমি অফিস পরিদর্শন করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি অফিসটি পরিদর্শন করে পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন এবং অফিস চত্বরে একটি গাছে চারা রোপণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, বারাদী ইউনিয়নের প্রশাসক রকিবুল ইসলাম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

এর আগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে পৌঁছালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

আমঝুপিতে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর উদ্বোধন

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশের দ্বিতীয়...

মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

সন্তানরা লেখাপড়া করে আমাদের স্থানে বসুক” — জেলা...