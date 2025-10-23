মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের বারাদী ভূমি অফিস পরিদর্শন করেছেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি অফিসটি পরিদর্শন করে পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন এবং অফিস চত্বরে একটি গাছে চারা রোপণ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, বারাদী ইউনিয়নের প্রশাসক রকিবুল ইসলাম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন প্রমুখ।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে পৌঁছালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।