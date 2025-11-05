বুধবার, ৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন

নভেম্বর ৫, ২০২৫ ৭:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

বুধবার দুপুরে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় জেলা প্রশাসক রোগীদের যথাযথ ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. মো. আবু সাঈদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মনির, এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক হাসপাতালের সার্বিক সেবা উন্নয়নে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।




