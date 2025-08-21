বৃহস্পতিবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সদর থানা পরিদর্শন

আগস্ট ২১, ২০২৫ ১:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সদর থানা পরিদর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি থানা প্রাঙ্গণে পৌঁছালে সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহউদ্দিন তাকে স্বাগত জানান। এ সময় সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল জেলা প্রশাসককে গার্ড অব অনার প্রদান করে। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সালাম গ্রহণ করেন।

পরে তিনি থানার বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন এবং পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিন, আমিনুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর সেলিমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।


