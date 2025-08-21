মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আমঝুপি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি ডিজিটাল সেন্টারে পৌঁছালে আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম তাকে স্বাগত জানান।
পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় আমঝুপি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌসুমী খাতুন, হিসাব সহকারী আসিফ ইকবাল সজীব, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আব্দুল্লাহ, তৌফিকুর রহমান, পিন্টু, সালমা খাতুন, মেরিনা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।