মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অপহরণ, বাঁশবাড়িয়া থেকে উদ্ধার

সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৫ ২:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিদেশে পাঠানোর নামে টাকা নিয়ে প্রতারণার মামলার আসামিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে জামিনে বের হওয়ার পরপরই প্রকাশ্যে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের আটক করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে নুরুজ্জামান বিদেশে পাঠানোর জন্য গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের পারভেজ মোস্তাকিমের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেন। কিন্তু বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় পারভেজ মোস্তাকিম নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আমলি আদালতে মামলা দায়ের করেন।

মঙ্গলবার নুরুজ্জামান ওই মামলায় জামিন নিয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার পরপরই বাদী পারভেজ মোস্তাকিমের নেতৃত্বে ৭-৮ জনের একটি দল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে তাকে মারধর করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ গাংনী থানা পুলিশকে অবহিত করে। পরে গাংনী থানা পুলিশ বাঁশবাড়িয়া এলাকা থেকে  অপহৃত নুরুজ্জামানকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের আটক করে।



