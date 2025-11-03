মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল ২০২৫-এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য, সদর উপজেলা, গাংনী উপজেলা এবং মুজিবনগর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যদের সমন্বয়ে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মিজানুর রহমান, আসাদুর রহমান লিটন প্রমূখ। সভায় আগামী ৭ নভেম্বর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে মেহেরপুর সবুজ দল একাদশ (মেহেরপুর পৌর একাদশ) এবং গোলাপ একাদশ (গাংনী পৌর একাদশ) মধ্যকার উদ্বোধনী খেলা দিয়ে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পর্দা উঠবে।
টুর্নামেন্টে ১১ নভেম্বর গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে লালদল একাদশ (মেহেরপুর সদর-১) সাদা দল একাদশ (মেহেরপুর সদর-২), ১২ নভেম্বর সাহারবাটি মিনি স্টেডিয়ামে পদ্মা দল একাদশ (গাংনী-১), জবা একাদশ (গাংনী-২), ১৩ নভেম্বর মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে ভৈরব একাদশ (মুজিবনগর-১), কাজলা একাদশ ( মুজিবনগর -২) একে অপরের সাথে মোকাবেলা করবে। ১৬ ও ১৭ নভেম্বর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের ২টি সেমিফাইনাল । এবং ১৯ নভেম্বর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।