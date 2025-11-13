মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক মিজানুর রহমানসহ চারজনকে সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার চারজন গুণী ব্যক্তিকে অসামান্য অবদান ও উত্তম চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননাপ্রাপ্তদের হাতে সনদপত্র ও নগদ অর্থ তুলে দেন।
সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও মেহেরপুর নিউজ এর বার্তা সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবীর এবং গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের আনসার ভিডিপি দলনেতা হোসাইন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান প্রমুখ।