বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক মিজানুর রহমানসহ চারজনকে সম্মাননা প্রদান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক মিজানুর রহমানসহ চারজনকে সম্মাননা প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার চারজন গুণী ব্যক্তিকে অসামান্য অবদান ও উত্তম চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননাপ্রাপ্তদের হাতে সনদপত্র ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও মেহেরপুর নিউজ এর বার্তা সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবীর এবং গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের আনসার ভিডিপি দলনেতা হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

গাংনীতে নবীন সাঁতারুদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম...

মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর...