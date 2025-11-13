মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম প্রদান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে চেঞ্জার (হারমোনিয়াম) প্রদান করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী–এর হাতে হারমোনিয়াম তুলে দেন।
এ সময় জেলা প্রশাসক জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রশংসা করেন।
উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।