মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
গণশুনানিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা সরাসরি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ধৈর্যসহকারে প্রত্যেকের বক্তব্য শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর দ্রুত ও বাস্তবসম্মত সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন।
গণশুনানির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের সরাসরি যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে উপস্থিতরা মত প্রকাশ করেন।