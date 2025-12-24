বুধবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৪, ২০২৫ ৬:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গণশুনানিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা সরাসরি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর ধৈর্যসহকারে প্রত্যেকের বক্তব্য শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর দ্রুত ও বাস্তবসম্মত সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন।

গণশুনানির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের সরাসরি যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে উপস্থিতরা মত প্রকাশ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জুগিন্দা গ্রামে খ্রীস্টানদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করলেন-বিএনপি নেতা...

মেহেরপুরে ব্লক বাটিক ও সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান...

মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর সদর থানার নবাগত ওসিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালো...

মেহেরপুরে তীব্র শীত, জনজীবন দুর্ভোগে

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন খাদিমুল ইসলাম