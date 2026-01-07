মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (তারিখ উল্লেখ করা যেতে পারে) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়।
গণশুনানীতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।
এ সময় গণশুনানী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।