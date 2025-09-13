মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলনে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলনে জেলা প্রশাস
মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলন দেখতে স্টেডিয়ামে গেলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। শনিবার বিকালে তিনি স্টেডিয়াম মাঠে উপস্থিত হয়ে জেলা দলের প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আবীর আনসারী জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ছিলেন।
রবিবার মেহেরপুর জেলা ফুটবল একাদশ মাগুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পর্যায়ে মাগুরায় খেলবে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর জেলা দলের সাথে হোম পর্যায়ে মাগুরা জেলা দল মেহেরপুর স্টেডিয়ামে মেহেরপুর জেলা একাদশের সাথে খেলবে।
পরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন।