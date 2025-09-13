শনিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলনে জেলা প্রশাসক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলনে জেলা প্রশাসক

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৫ ৯:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলনে জেলা প্রশাস

মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের অনুশীলন দেখতে স্টেডিয়ামে গেলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। শনিবার বিকালে তিনি স্টেডিয়াম মাঠে উপস্থিত হয়ে জেলা দলের প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আবীর আনসারী জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ছিলেন।

রবিবার মেহেরপুর জেলা ফুটবল একাদশ মাগুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পর্যায়ে মাগুরায় খেলবে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর জেলা দলের সাথে হোম পর্যায়ে মাগুরা জেলা দল মেহেরপুর স্টেডিয়ামে মেহেরপুর জেলা একাদশের সাথে খেলবে।

পরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

পিরোজপুরে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর...

মেহেরপুরে জনতা ক্লিনিকের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুরের সাবেক জামায়াত নেতা হত্যা মামলয় সাবেক ডিআইজি...

মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল খেলায় সত্যসন্ধ ক্লাব ও ঢাকা...

মেহেরপুরে দিলীপ বাসফোড় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ