বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৬:০২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে জেলা বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় জেলা ও উপজেলার বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।




