শুক্রবার, ২২শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ৩০ আগস্ট, নির্বাচন কমিশন গঠন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ৩০ আগস্ট, নির্বাচন কমিশন গঠন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২২, ২০২৫ ৯:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৫, শনিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (২২ আগস্ট) সম্মেলন ও কাউন্সিল পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

ঘোষিত নির্বাচন কমিশন হলো—প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সহকারী নির্বাচন কমিশনার সহকারী অধ্যাপক জুলফিকার আলী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান

এ তথ্য শুক্রবার (২২ আগস্ট) প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সাবু খাওয়াতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু

গাংনীতে সড়ক পাকা করণের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

কাথুলী সীমান্ত অতিক্রম, বিএসএফের হাতে আটক ইকবাল হোসেন...

চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে চাঁদবিল একাদশ...

মেহেরপুরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উঠান বৈঠক

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের আমঝুপি মাধ্যমিক বালক...