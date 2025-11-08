মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে ৩৯ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

মেহেরপুর নিউজ :
আসন্ন ১৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ সম্পন্ন করেছেন। শনিবার ছিল মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন।
নির্বাচনে ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটারের মন জয় করতে ১৫টি পদের বিপরীতে মোট ৩৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে—সভাপতি পদে: আহসান হাবিব সোনা, শাহিন আলম, মোহাম্মদ বকুল হোসেন, কার্যকরী সভাপতি পদে: সাজেদুর রহমান, শহীদ রাকেশ, উজ্জ্বল হোসেন, সহ-সভাপতি পদে: আলমগীর হোসেন, শাহিন আলী টুটুল, সাধারণ সম্পাদক পদে: মতিউর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন সবুজ, যুগ্ম সম্পাদক পদে: নাসিম ইসলাম, এরশাদ আলী, রেজাউল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে: সেন্টু শেখ, ফরহাদ হোসেন তুষার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে: রমিজ উদ্দিন, আজহারুল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে: চঞ্চল শেখ, চাঁদ আলী, কোষাধ্যক্ষ পদে: আজিজুল হক, মাহবুব, মোফাজ্জেল, সৈয়দ সোহেল, সড়ক সম্পাদক পদে: সোহেল রানা সজীব, মুরসালিন, আনারুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে: মাহবুব রিপন, খাইরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক পদে: সুমন, ইয়ারুল ইসলাম।
এছাড়াও নির্বাহী সদস্য পদে- শরিফুল ইসলাম, আন্নাচ আলি, লাল মিয়া, জিয়ারুল, মহিম শেখ, আব্দুল জব্বার, খবিরুল, রাশেদুল ইসলাম ও বাচ্চু
আগামী কাল রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।
নির্বাচন ঘিরে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।