মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন, চলছে ভোট গণনা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটগ্রহণ শেষে এখন চলছে ভোট গণনা।
নির্বাচনে মোট ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ১৫টি পদের বিপরীতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
পদভিত্তিক প্রার্থীরা হলেন-সভাপতি পদে: আহসান হাবিব সোনা, শাহিন আলম, মোহাম্মদ বকুল হোসেন।
কার্যকরী সভাপতি পদে: সাজেদুর রহমান, শহীদ রাকেশ, উজ্জ্বল হোসেন।
সহ-সভাপতি পদে: আলমগীর হোসেন, শাহিন আলী টুটুল। সাধারণ সম্পাদক পদে: মতিউর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন সবুজ। যুগ্ম সম্পাদক পদে: নাসিম ইসলাম, এরশাদ আলী, রেজাউল হক। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে: সেন্টু শেখ, ফরহাদ হোসেন তুষার। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে: রমিজ উদ্দিন, আজহারুল। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে: চঞ্চল শেখ, চাঁদ আলী। কোষাধ্যক্ষ পদে: আজিজুল হক, মাহবুব, মোফাজ্জেল, সৈয়দ সোহেল, সড়ক সম্পাদক পদে: সোহেল রানা সজীব, মুরসালিন, আনারুল ইসলাম। শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে: মাহবুব রিপন, খাইরুল ইসলাম। প্রচার সম্পাদক পদে: সুমন, ইয়ারুল ইসলাম,
নির্বাহী সদস্য পদে: শরিফুল ইসলাম, আন্নাচ আলী, লাল মিয়া, জিয়ারুল, মহিম শেখ, আব্দুল জব্বার, খবিরুল, রাশেদুল ইসলাম ও বাচ্চু।
ভোট গণনা শেষ হলে রাতেই বেসরকারি বা আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে বলে ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে।