মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন: সভাপতি সোনা, সম্পাদক মতিউর পুনঃনির্বাচিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে আহসান হাবিব সোনা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মতিউর রহমান পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ভোরে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচনে ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটার ১৫টি পদের বিপরীতে মোট ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
সভাপতি পদে আহসান হাবিব সোনা (চেয়ার প্রতীক) ১,৭১৯ ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বকুল হোসেন পান ৬৮৮ ভোট।
কার্যকরী সভাপতি পদে সাজেদুর রহমান (গাভী) ৮৫৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। নিকটতম সৈয়দ রাকেশ (ফুটবল) পান ৭১১ ভোট।
সহ-সভাপতি পদে শাহিন আলী টুটুল (ঈগল) ১,২২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর হোসেন পান ৭৮৬ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে মতিউর রহমান (ডাব) ১,২৩৪ ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হন। তার নিকটতম সাখাওয়াত হোসেন সবুজ ১,১৯৬ ভোট পান।
যুগ্ম সম্পাদক পদে এরশাদ আলী (ঘোড়া) ১,৪৬৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। নিকটতম নাসিম ইসলাম (কলস) পান ৪৮৭ ভোট।
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ফরহাদ হোসেন তুষার (গরুর গাড়ি) ১,২০৪ ভোটে নির্বাচিত হন, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সেন্টু শেখ (মাইক) পান ৯৭২ ভোট।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমিজ উদ্দিন (সেলাই রেঞ্জ) ১,২১৭ ভোটে নির্বাচিত হন। নিকটতম আফসারুল (হ্যারিকেন) পান ৮৮৫ ভোট।
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চাঁদ আলী (মাছ) ১,০৮৫ ভোটে নির্বাচিত হন। কাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বী চঞ্চল শেখ (মই) পান ১,০৫২ ভোট।
কোষাধ্যক্ষ পদে মাহবুব এলাহী (গোলাপ ফুল) ৯৪৩ ভোটে বিজয়ী হন। তার নিকটতম মোফাজ্জেল হোসেন (চাঁচর) পান ৬২২ ভোট।
শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহবুব হোসেন রিপন (হরিণ) ১,২৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী খায়রুল ইসলাম (টায়ার) পান ৮৮৭ ভোট।
প্রচার সম্পাদক পদে (রিকশা প্রতীক) প্রার্থী ১,৩৫৮ ভোটে বিজয়ী হন; নিকটতম সুমন (টেলিভিশন) পান ৬৬৩ ভোট।
লাইন সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজীব (মোটরসাইকেল) ৮০৮ ভোটে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুরসালিন (পানিজাহাজ) পান ৭৪৫ ভোট।
নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হন—শরিফুল ইসলাম (খেজুর গাছ) — ৯৭৫ ভোট, মহিন শেখ (টিউবওয়েল) — ৭২৮ ভোট, খবিরুল ইসলাম (ভ্যানগাড়ি) — ৫৭৯ ভোট।