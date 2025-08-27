মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম গ্রেপ্তার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৪)। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে রাজধানীর পল্লবী ১২ নম্বর রেসিডেন্সিয়াল এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।
সাজ্জাদুল আনাম মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা, সদরুল আনামের ছেলে এবং মেহেরপুর জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সহ-সভাপতি।
জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সাজ্জাদুল আনামের নামে মেহেরপুর আদালতে একাধিক মামলা হয়। এরপর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। অবশেষে র্যাবের হাতে ধরা পড়লেন তিনি।