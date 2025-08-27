বৃহস্পতিবার, ২৮শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলীকে বিদায় সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৭, ২০২৫ ৮:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বদলি জনিত কারণে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলীকে এক আবেগঘন পরিবেশে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে জেলা শিক্ষা অফিসের হল রুমে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী। এ সময় শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া প্রদান করে বরণ করে নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, নজরুল শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম, হাতিভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, কান্দেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, মমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল জব্বার, শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আওয়াল প্রমুখ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম, আবুল কাশেমসহ অন্যরা।

পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এস এম ফয়জুল কবির।

বক্তারা বিদায়ী জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলীর শিক্ষা উন্নয়নে অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর সুস্থ, সুন্দর ও সফল জীবনের জন্য শুভকামনা জানান।


