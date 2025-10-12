মেহেরপুর জেলা স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল (বালক) ‘এ’ ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি। এর মাধ্যমে তারা খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ফাইনাল খেলায় আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।
নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ সমতায় শেষ হয়। ম্যাচের প্রথমার্ধে মিয়া মুনসুর একাডেমির হোসাইন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। পরে জোড়পুকুরিয়ার রাব্বি সমতা ফেরান। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে জোড়পুকুরিয়া একটি পেনাল্টি পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়। রাব্বির নেওয়া কিকটি মিয়া মুনসুর একাডেমির গোলরক্ষক রাসেল দারুণভাবে প্রতিহত করেন।
টাইব্রেকারে বিজয়ী দলের আরাফাত, ইয়ামিন ও হোসাইন গোল করেন। জোড়পুকুরিয়ার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন অপু।