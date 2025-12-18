বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর টিটিসিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে তারুণ্যের উৎসব ও চাকরি মেলার উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর টিটিসির উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব ও চাকরি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর টিটিসি মিলনায়তনে এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তারুণ্যের উৎসব ও চাকরি মেলার উদ্বোধন করেন।

টিটিসির অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সেলিম রেজা এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মোয়াজ্জেম হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, নিরাপদ অভিবাসন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে টিটিসির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।




