সোমবার, ১৩ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর টিটিসিতে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর টিটিসিতে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৩, ২০২৬ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২৫–২০২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়ে মেহেরপুরে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা তথ্য অফিস, মেহেরপুরের আয়োজনে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। “নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে” শীর্ষক এ আয়োজনে নারী সমাজকে সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ ও বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মানব পাচার, মাদক, গুজব ও অপপ্রচার, অপরাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা রোধে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ। তিনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেন।

জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অটিজম, তথ্য অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নারীদের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অপরিহার্য।

সমাবেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।




