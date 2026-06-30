মেহেরপুর টিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে টিটিসি প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। এ সময় টিটিসির অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন, বিআরডিবির উপপরিচালক আব্দুল আলিমসহ টিটিসির শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গাছের চারা বিতরণকালে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “একটি গাছ আপনার অসময়ের বন্ধু।” তিনি বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হলেও অন্তত একটি করে গাছ লাগাবেন।”
পরে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।