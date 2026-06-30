মেহেরপুর টিটিসি পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে এবং দেশকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, লেখাপড়া শেষ করে শুধু সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক।
পরিদর্শন শেষে তিনি টিটিসির বিভিন্ন ট্রেড ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণের মান, কারিগরি দক্ষতা অর্জন এবং আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
এর আগে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় টিটিসি প্রাঙ্গণে পৌঁছালে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন ফুল দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।