মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় মঙ্গলবার সকালে জেলা ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি ট্রেজারি শাখার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
এর আগে জেলা প্রশাসক ট্রেজারি শাখায় পৌঁছালে বাংলাদেশ পুলিশের একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় তিনি গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন।
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপী ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর, মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. এস্তামুল হক, শাকের আহমেদ, ভুবন চন্দ্র হালদার, কাজী নৌরীন ইসলাম, মো. ফারুকুল ইসলাম, মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমানসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।