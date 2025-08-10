মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শেষ হয়েছে। এতে হাফিজুর রহমান সভাপতি ও আলাল মালিথা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩০ জন ভোটারের মধ্যে ৬০৭ জন ভোট দেন, এর মধ্যে ১৭টি ভোট বাতিল হয়। ১৩টি পদে মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
ফলাফল-সভাপতি: হাফিজুর রহমান (বাইসাইকেল) – ২৭৮ ভোট, আবু হানিফ (টেলিভিশন) – ২১৬ ভোট, আব্দুস সামাদ (আনারস) – ৯৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক: আলাল মালিথা (মাছ) – ৩০১ ভোট, শফিকুল ইসলাম শফিক (ফুটবল) – ২৭৩ ভোট। সিনিয়র সহ-সভাপতি: আলামিন (হরিণ) – ৩৮৬ ভোট, নজরুল ইসলাম (টিউবওয়েল) – ১৬৪ ভোট। সহ-সভাপতি: শামীম হাবিব (ট্রাক) – ৩৬৯ ভোট, শামসুজ্জামান মিঠু (বাঘ) – ১৫১ ভোট। সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক: লিটন মিয়া (উড়োজাহাজ) – ২৭৭ ভোট, রনি শেখ (চাকা) – ২৬৫ ভোট। অর্থ সম্পাদক: আব্দুল মতিন (হাতি) – ৩১৭ ভোট, শহীদুল্লাহ বাদল (মই) – ২৪২ ভোট। দপ্তর সম্পাদক: ফেরদৌস আলী (কুলা) – ৩২০ ভোট, আশাবুল হক (গোলাপ ফুল) – ২০৬ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক: আলহামদো (খেজুর গাছ) – ৩২৪ ভোট, রাসেল বিশ্বাস (দেয়াল ঘড়ি) – ২১৮ ভোট। যুগ্ম সম্পাদক: সাহেব আলী – বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। নির্বাহী সদস্য: ইউনুস আলী, শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও মুহাম্মদ স্বপন – বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ড. আলিবদ্দিন রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।