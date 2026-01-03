মেহেরপুর তেরঘরিয়ায় ককটেল ফাটিয়ে ৩ লাখ টাকা লুট : মালিক আহত

মেহেরপুর প্রতিনিধি :
মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামে এসএস টেলিকম নামের একটি মােবাইল ব্যাংকিং দোকানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩ লাখ টাকা ও ব্যাংকিংয়ের ৪টি মোবাইলফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করা হয়েছে। এসময় দােকান মালিক নাহিদ হােসেনকে কুপিয়ে আহত করে ডাকাতদল।
শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামের টাওয়ার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। টেলিকম ব্যবসায়ি নাহিদ তেরঘরিয়া গ্রামের বেকা মোল্লার ছেলে। আহত নাহিদকে স্থানীয় উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৩ জন মুখোশধারী ডাকাত একটি মোটরসাইকেলে চড়ে এসে তেরঘরিয়া টাওয়ারের নিচে অবস্থিত এস এস টেলিকম দোকানে প্রবেশ করে। তারা দেশীয় অস্ত্রের মুখে নাহিদকে জিম্মি করে ক্যাশ বাক্সে থাকা প্রায় ৩ লাখ টাকা লুট করে। পাশাপাশি বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় এর ৪টি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও ছিনতাই করে নিয়ে যায়।
একপর্যায়ে ডাকাতরা নাহিদকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় দোকানের সামনে ১টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এসময় বিকট শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
আহত ব্যবসায়ী নাহিদ জানান, মুখোশধারী ৩ জন ব্যক্তি তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দোকানের নগদ টাকা ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের চারটি ফোন নিয়ে যায়। মোবাইল ব্যাংকের মোবাইল ফোনে অন্তত ৭ লাখ টাকা ছিল। ডাকাতরা পালানোর সময় বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, আমি ও এলাকাবাসী ভীত হয়ে পড়ে।
এদিকে,খবর শুনে রাতেই পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হবে। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।