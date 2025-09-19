মেহেরপুর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের যাত্রা, তাই মেহেরপুর সবসময় এক নম্বরে থাকবে: ড. বদিউল আলম মজুমদার

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, “মেহেরপুর থেকে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাই মেহেরপুর সবসময় এক নম্বরে থাকবে। এখানকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মেহেরপুর হবে বাংলাদেশের দৃষ্টান্তমূলক জেলা।”
শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সাততলা ভবনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান,স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ সাইদুর রহমান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মোঃ আবু জাফর, খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক মোঃ মুজিবুর রহমান,খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃফিরোজ সরকার, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আব্দুল সালাম, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আবু সাঈদ, মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়ার শাইলা জাহান প্রমুখ।
এর আগে ড. বদিউল আলম মজুমদার ফলক উন্মোচন করে হাসপাতালের সাততলা ভবনের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।