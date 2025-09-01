মেহেরপুর নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সুস্মিতার অকাল মৃত্যুতে শোক

মেহেরপুর নিউজ :
সকলকে কাঁদিয়ে অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন মেহেরপুর জেলা নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সুস্মিতা। সোমবার দুপুরে ঢাকার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
প্রায় এক মাস আগে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে যশোর থেকে ঢাকায় নেওয়া হলে সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের কারণে কিডনিতে জটিলতা দেখা দেয়, যা তার মৃত্যুর কারণ হয়।
সুস্মিতা মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের নাতনি। ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টনে জেলা পর্যায়ে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি।
তার অকাল মৃত্যুতে হরিরামপুর গ্রাম, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং জেলার ক্রীড়াঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।