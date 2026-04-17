শুক্রবার, ১৭ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৮শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর পুলিশে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ব্যাজ পরালেন পুলিশ সুপার

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৭, ২০২৬ ৬:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পুলিশে কর্মরত এক এএসআই (নিরস্ত্র) কর্মকর্তাকে এসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে তাকে র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তার কাঁধে র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক।

এ সময় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস কারো একক সম্পত্তি নয়.. আবু...

ঐতিহাসিক মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য এখনো ধ্বংসস্তূপে

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রতিবাদ: আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার তহবাজার...

২ মে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন

মেহেরপুরে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত