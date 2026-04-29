মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৯, ২০২৬ ৯:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত এ মাস্টার প্যারেডে কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। তিনি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্ন আউটের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

প্যারেড পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি উত্তম পোশাক পরিধান, নিয়মিত প্যারেড অনুশীলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহার বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
প্যারেডে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ) আসিফ রেজা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আখির ফল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসানসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্স।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে শব্দদূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট, ৫ যানবাহনকে ৪...

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় সুমন আলীর ১০ বছরের কারাদণ্ড

জেলা গোল্ডকাপ ফুটবলে বালক বিভাগে তেরাইল সরকারি প্রাথমিক...