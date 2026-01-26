সোমবার, ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব হস্তান্তর

জানুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৮:০৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের নিয়োগপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ উদ্দিনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে এ দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ উদ্দিনের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন। কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ উদ্দিন। ফররুক আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য শামসুজ্জামান শামীম, শিক্ষক আহসানুল হক, ওয়াহিদা খাতুন, মাসুদ রেজা, মোজাম্মেল হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, মাহমুদা কানুন সিদ্দিকা, আব্দুল হান্নান, ড. আলীবদ্দীন, আজাদ আলী, ওয়াহিদুজ্জামান, মাহাফুজুর রহমান, গোলাম সরোয়ারসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।




