শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর পৌর বিএনপির কাউন্সিলে আব্দুল লতিফ সভাপতি নির্বাচিত

আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌর বিএনপির কাউন্সিলে আব্দুল লতিফ সভাপতি, এহান উদ্দিন মনা সাধারণ সম্পাদক এবং আবু ইউসুব মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩৯ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯৫ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেন।

সভাপতি পদে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যেখানে আব্দুল লতিফ (চেয়ার প্রতীক) ৩৯৫ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী মিজান মেনন (আনারস প্রতীক) ১৯৬ ভোট পান এবং এহান উদ্দিন মনা ২৭০ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বখতিয়ার হোসেন ১৪৪ ভোট পান। ১৭ ভোট বাতিল হয়।

পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু ইউসুফ মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।


