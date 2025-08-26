মেহেরপুর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১১টায় মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সভাপতি ও সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, বন্ধুসভার যুগ্ম সম্পাদক আশিক রাব্বি, অ্যন্দ্রিয়া সরকার, ফারিয়া, শিমুলসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনটি আমড়া গাছের চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি ২০০টি ফলজ ও বনজ চারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত চারার মধ্যে ছিল মেহগনি, লেবু, কদবেল, মহানিম ও আমড়া গাছের চারা।
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সভাপতির বক্তব্যে আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, “প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন্তত দুটি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। আমাদের দেশ, সমাজ ও পরিবেশ রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। আসুন, সড়কের পাশে খালি জায়গায় চারা রোপণ করে সবুজে ভরে তুলি দেশ।”