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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. তোজাম্মেল হোসেন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. তোজাম্মেল হোসেন

কর্তৃক Meherpur News
জুন ৭, ২০২৬ ৭:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
সরকার কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইইউ) আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. তোজাম্মেল হোসেনকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)-এর ধারা ১০(১) অনুযায়ী তাকে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, উপাচার্য হিসেবে তার কার্যকাল যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত—যেটি আগে ঘটবে—সেই সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে।




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