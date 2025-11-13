বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৮:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নামফলক উন্মোচন করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজের উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে বিশেষ দোয়া করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুপালি খাতুন।

উদ্বোধনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

গাংনীতে নবীন সাঁতারুদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে রশিকপুর একাদশ