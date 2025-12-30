মেহেরপুর বড় বাজারে টাস্কফোর্স অভিযান, ২ মামলায় জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়াধর মুমুর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বড় বাজারের খুচরা পর্যায়ের বেগুন, শসা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, পেঁপে, ফুলকপি, মাছ ও সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান, মুদিখানা এবং খাবারের দোকানে তল্লাশি ও মনিটরিং করা হয়।
অভিযানকালে বাজারের অধিকাংশ দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এ সময় মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ২টি মামলায় মোট ৩ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বাজারে নিত্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ ধরনের টাস্কফোর্স অভিযান অব্যাহত থাকবে।