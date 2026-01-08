বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর বড় বাজারে মূল্য তালিকা না থাকায় গ্যাস ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে গ্যাসের দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এক ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে বড় বাজারের মিল্টন ট্রেডার্সে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে দোকান মালিক মিল্টনকে এ জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মূল্য তালিকা প্রদর্শন না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৮ ধারায় এ জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় মেহেরপুর শহরের অন্যান্য গ্যাসের দোকানও তদারকি করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, কেউ অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।




