মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বি এম কলেজের উদ্যোগে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের যৌথ আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ জাতীয় সংগীতের তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গার্ল গাইডের একটি দল মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। এ সময় প্রধান অতিথি প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরে ক্রীড়াবিদদের শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের অধ্যক্ষ রওশন আরা খাতুনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসক মফিজুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী শিক্ষক রাকিবুল ইসলাম, রুবিনা ইয়াসমিন, ক্রীড়া শিক্ষক মাসুদ আক্তারসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন।