মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে নবজাতকের মাকে উপহার প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে নবজাতকের জন্ম দেওয়ায় শিশুর গর্ভধারিণী মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার শ্যামলের স্ত্রী ঋতু খাতুনের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
সোমবার সকালে ঋতু খাতুন প্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে তিনি একটি শিশু জন্ম দেন। পরে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা, নবজাতক ও শিশুটির মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী এবং নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড তুলে দেওয়া হয়।
এসময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।