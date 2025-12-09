মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে নবজাতকের মাকে উপহার প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেওয়া এক মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী লুবনা আক্তারের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
এর আগে লুবনা আক্তার ভর্তি হওয়ার পর নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি শিশু জন্ম দেন। পরে তার হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা, শিশুর ও শিশুর মায়ের জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী এবং নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।