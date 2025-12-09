মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নিরাপদ নরমাল ডেলিভারি; মাকে উপহার দিল জেলা প্রশাসন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে শিশুর জন্মদানকারী আরেক গর্ভধারিণী মাকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন এবং প্রসূতি মায়ের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন।
উপহারপ্রাপ্ত মা আরিফা আক্তার, তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মিন্টু হোসেনের স্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি নবজাতকের জন্ম দেন।
এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা নবজাতক ও প্রসূতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশু ও শিশুর মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। পাশাপাশি নবজাতকের জন্মনিবন্ধন কার্ডও হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি উপস্থিত ছিলেন।