মঙ্গলবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম, মায়ের হাতে উপহার সামগ্রী

ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫ ২:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ায় আরও এক মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উপহারপ্রাপ্ত মা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী ফাহিমা খাতুন। মঙ্গলবার সকালে তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দেন।

এ সময় নবজাতক ও তার মায়ের প্রতি ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং শিশু ও মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ডও তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা প্রশাসনের এ ও মাহফুজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ ও নরমাল ডেলিভারি উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।




