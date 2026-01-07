মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে শিশুর জন্ম, উপহার সামগ্রী প্রদান মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছেন আরও এক মা।
বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে প্রসূতি মায়ের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।
প্রসূতি মা মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী আফরিনা আক্তার। সকালবেলায় তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি শিশুর জন্ম দেন।
এ সময় নবজাতক ও তার মায়ের জন্য ফুলেল শুভেচ্ছাসহ উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং শিশুর জন্ম নিবন্ধনের কার্ড তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।