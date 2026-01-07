বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে শিশুর জন্ম, উপহার সামগ্রী প্রদান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে শিশুর জন্ম, উপহার সামগ্রী প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৭:৪৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে শিশুর জন্ম, উপহার সামগ্রী প্রদান মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছেন আরও এক মা।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে প্রসূতি মায়ের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।

প্রসূতি মা মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী আফরিনা আক্তার। সকালবেলায় তিনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি শিশুর জন্ম দেন।

এ সময় নবজাতক ও তার মায়ের জন্য ফুলেল শুভেচ্ছাসহ উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং শিশুর জন্ম নিবন্ধনের কার্ড তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

আমঝুপিতে হাসিমুখ সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ে ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ফররুখ...

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর সড়ক...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানী অনুষ্ঠিত

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত মাহিদ হোসেন উদ্ধার, ককটেল...