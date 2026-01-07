বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া শিশুদের মায়েদের উপহার প্রদান

জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৮:৫৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ায় আরও দুই মাকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম কেন্দ্রটিতে উপস্থিত হয়ে মায়েদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন।

উপহারপ্রাপ্তরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের রিয়াজ আলীর স্ত্রী ছালমা খাতুন এবং আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামের জুবায়ের আলীর স্ত্রী তামান্না খাতুন। বুধবার সকালে তারা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেন।

এ সময় নবজাতক ও মায়েদের ফুলেল শুভেচ্ছাসহ প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং শিশুদের জন্ম নিবন্ধন কার্ড হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা প্রশাসনের এও মাহফুজুর রহমান।




