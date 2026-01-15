বৃহস্পতিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে দুই মাকে জেলা প্রশাসনের উপহার

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৫, ২০২৬ ৮:৩৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ায় আরও দুই মাকে শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উপহার সামগ্রী তুলে দেন।
উপহারপ্রাপ্তরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের কাঁঠালপোতা গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী মাহফুজা আক্তার মিম এবং মেহেরপুর শহরের গোরস্থান পাড়ার শরিফুলের স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে মাহফুজা আক্তার মিম ও জান্নাতুল ফেরদৌস মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সুস্থ সন্তান জন্ম দেন। এ উপলক্ষে নবজাতক ও মায়ের জন্য ফুলেল শুভেচ্ছাসহ প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নবজাতকের জন্ম নিবন্ধনের কার্ডও তুলে দেওয়া হয়।

এসময় মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হেলালী জুশি উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, নরমাল ডেলিভারি উৎসাহিত করা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।




