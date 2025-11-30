মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতকের গর্ভধারিণী মাকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উপহার সামগ্রী তুলে দেন।
উপহারপ্রাপ্ত মা আফিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বরশিবাড়িয়া গ্রামের রেজাউলের স্ত্রী। রবিবার সকালে তিনি মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হলে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে তিনি একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দেন।
এসময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা, নবজাতক ও মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী এবং নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড হস্তান্তর করা হয়।
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।