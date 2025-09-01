মেহেরপুর মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে সেভেন স্টার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরি স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাইট স্টার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সেভেন স্টার সেমিফাইনালে উঠেছে।
সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় সেভেন স্টার টাইব্রেকারে ১-০ গোলে মেহেরপুরে স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। দলের পক্ষে জিহাদ জয় সূচক গোলটি করেন।
নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি ঘটানো হয়। খেলায় বিজয়ী দলের জিহাদ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।